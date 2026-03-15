Kahramanmaraş’ta yüzde 50 engelli Onur Toy’un (29) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık F.G. (17) ilk kez hakim karşısına çıktı. Kahramanmaraş 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi sıfatıyla görülen duruşmada sanık, olayın “bir anlık sinirle” gerçekleştiğini savundu.

Olay 1 Eylül’de meydana geldi

Olay, 1 Eylül 2025’te Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre F.G., kaldırımda yürüyen Onur Toy’a arkasından yaklaşarak bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan Toy, olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırının ardından F.G., yanında bulunan arkadaşı E.Ç. (17) ile birlikte kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan şüphelilerden F.G. tutuklanırken, E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanıktan “bir anlık sinir” savunması

Olayla ilgili hazırlanan iddianame kapsamında F.G. ve E.Ç. hakkında “kasten öldürme” suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ayrıca F.G. hakkında olayda kullanılan bıçak nedeniyle “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’na muhalefet” suçundan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Duruşmaya sanık E.Ç., Onur Toy’un ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık F.G. ise cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Savunmasında Onur Toy’u sadece ismen tanıdığını söyleyen F.G., “Olaydan 8-9 gün önce maktul ablamı takip edip sarkıntılık yapmıştı. Bu konuda herhangi bir şikayette bulunmamıştık. Olay günü Ulu Camii’nin orada bir seyyar satıcıdan kampta kullanmak amacıyla bıçak aldım. Daha sonra arkadaşım E.Ç. ile parkta oturuyorduk. Onur’u parkın oradan geçerken görünce sinirime hakim olamadım. Peşinden gidip bıçakladım. Pişmanım” dedi.

“Bıçak olduğunu bilmiyordum”

Sanık E.Ç. ise olayla ilgisinin bulunmadığını savunarak beraatini talep etti. Olay günü F.G.’nin üzerinde bıçak olduğunu bilmediğini öne süren E.Ç., “F.G. Onur’a vurdu. İlk başta eliyle vurduğunu sandım. Sonra bıçağı gördüm. Kanı görünce şok oldum ve oradan kaçtım” ifadelerini kullandı.

Ablası tanık olarak dinlendi

Duruşmada tanık olarak dinlenen F.G.’nin ablası B.G., Onur Toy’u tanımadığını ancak olaydan yaklaşık bir hafta önce kendisini takip ettiğini iddia etti.

B.G., “Farklı yönlere gittiğimde peşimden geliyordu. Bu durumu anneme söyledim. Bana yönelik herhangi bir teması olmadığı için resmi makamlara şikayette bulunmadım” dedi.

Komşu esnaf da ifade verdi

Mahkemede dinlenen Onur Toy’un komşusu ve market işleten A.Ç. ise olaydan yaklaşık bir hafta önce F.G. ve E.Ç.’nin marketin önünde beklediğini söyledi.

A.Ç., “Neden beklediklerini sorduğumda F.G., binadan seyrek saçlı birini beklediğini ve ‘O evden çıksın görüşeceğiz’ dedi. Onur’un saçları da seyrekti ancak o an aklıma gelmedi. Onur’a yönelik bir eylemde bulunacaklarını bilsem izin vermezdim” diye konuştu.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık F.G.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.