Bartın’ın merkez ilçesine bağlı Arıt Çöpbey köyünde duyarlı bir vatandaşın yaralı bir karaca için gösterdiği örnek davranış takdir topladı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu günlerde dere kenarında hareketsiz halde bir karaca fark eden köylü, hayvanı bulunduğu yerden alarak evine götürdü.

Evinde karacaya bir süre bakan ve sevgi gösteren vatandaşın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, karacanın sakin olduğu ve köylünün hayvana şefkatle yaklaştığı görüldü.

Tedavisinin Ardından Doğaya Dönecek

Yaralı karacanın durumunu yetkililere bildiren köylü, hayvanı daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yetkililer, karacanın tedavisinin yapılmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti.

Olay, zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarına karşı gösterilen duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.