Türkiye’de çocukların kanunla tanımlanan suçlara karışmasıyla ilgili veriler son yıllarda çarpıcı bir artış gösteriyor. Resmî istatistiklere göre, 2010’dan 2024’e kadar suça sürüklenen çocuk sayısı neredeyse iki katına çıkarak 83 binden 178 bine yükseldi. Bu artış, özellikle son beş yılda daha belirgin hale geldi ve uzmanlar çocuk adalet sisteminin iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Adalet Bakanlığı ve diğer kurumlardan derlenen verilere göre, 2025 itibarıyla yaklaşık 4 bin 293 çocuk cezaevlerinde bulunuyor; bunlardan 1 341’i hükümlü, 2 952’si ise tutuklu konumunda. Bu çocukların çoğu hırsızlık, yaralama ve uyuşturucu gibi suçlarla adli süreçlere dahil oldu.

Son 5 Yılda Kaç Çocuk Cezaevine Girdi?

Resmî Adalet Bakanlığı verilerine göre 2025 itibarıyla yaklaşık 4 300 çocuk cezaevinde kalıyor. Bu rakam, son beş yıl içinde çocukların adli süreçlerde ve tutukluluk oranlarında belirgin bir yükseliş olduğuna işaret ediyor. Tutuklu ve hükümlü çocuklardan oluşan bu topluluk, hem hukuki uzlaşma hem de rehabilitasyon süreçlerinde önemli soruları gündeme getiriyor.

Araştırmalarda, çocukları hapishane ortamına iten başlıca suç türlerinin arasında yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu ile ilişkili suçlar yer alıyor. Bu tür suçlara karışma oranı, suça sürüklenme vakalarının en yaygın kategorilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Suç Profili: Yaralama ve Hırsızlık Öne Çıkıyor

Suça sürüklenen çocukların büyük bir kısmı erkeklerden oluşuyor: Yaklaşık %85’i erkek, %15’i kız çocukları. En sık adli süreçlere konu olan suçlar ise yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu ile ilgili fiiller oluyor. Uzmanlar, bu eğilimin sosyoekonomik eşitsizlik, aile yapısındaki zorluklar ve eğitim fırsatlarına erişimdeki eksikliklerle bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Öte yandan güvenlik birimlerine getirilen çocuk vakalarındaki artış da kamuoyunun ve yetkililerin dikkatini çekiyor. 2024’te güvenlik birimlerine iletilen çocuk suç olayları 600 bini aşarken, bunların yaklaşık 202 785’i suça sürüklenme nedeniyle adli süreçlere tabi tutuldu.

Sonuç: Suça sürüklenen çocukların sayısındaki artış ve cezaevine giren çocuk vakaları, Türkiye’de çocuk adalet sistemi ve toplumsal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, rehabilitasyon, eğitim ve aile destek programlarının yaygınlaştırılmasının, çocukların suça bulaşma riskini azaltmada önemli rol oynayacağını vurguluyor.