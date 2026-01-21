CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel yangınının 1. yılı nedeniyle sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenleri rahmetle andığını ifade etti.

Özel mesajında şunları belirtti:

“Bolu Kartalkaya’da denetimsizlik ve ihmaller nedeniyle yitirdiğimiz 36’sı çocuk 78 canımızı rahmetle anıyorum. Hatırlamak, yüzleşmek ve bir daha yaşanmaması için sorumluluk almak zorundayız. Bir kişiyi daha ihmaller yüzünden kaybetmeyelim diye unutmayacağız, unutturmayacağız.”