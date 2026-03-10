Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2023’te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Yapılan arama çalışmalarının ardından Kabaiş’in cansız bedeni 15 Ekim’de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.

Soruşturma kapsamında hazırlanan ve 10 Ekim’de dosyaya giren Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi raporunda, Kabaiş’in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi.

Olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’ne nakil sürecinde cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik geniş kapsamlı DNA incelemesi başlatıldı. İlk etapta 134 kişinin DNA profili karşılaştırılırken, bu sayı daha sonra 195’e yükseldi. Üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinden de DNA örnekleri alındı.

Soruşturma kapsamında Kabaiş’e ait cep telefonu da teknik inceleme yapılması amacıyla yaklaşık 3 ay önce İspanya’ya gönderildi.

Van Barosu’ndan açıklama

Van Barosu tarafından yapılan açıklamada, cep telefonuna ilişkin yürütülen teknik incelemeye dair son raporun ulaştığı bildirildi. Açıklamada, cihazın içeriğinin tespiti, imajlarının alınması ve teknik incelemesinin yapılması amacıyla yurt dışına gönderildiği hatırlatıldı.

Raporda, cep telefonuna tam erişim sağlanamadığı ve yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği ifade edildi.

Baronun açıklamasında, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından dijital verilerin eksiksiz ve denetlenebilir biçimde incelenmesinin önemine dikkat çekilerek, soruşturma sürecinin şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesinin takipçisi olunacağı kaydedildi.