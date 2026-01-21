Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının bugün yıldönümü. Türkiye’yi yasa boğan facia, aradan geçen bir yıla rağmen ihmaller ve yangın güvenliği tartışmalarıyla gündemdeki yerini koruyor.

Yangında hayatını kaybedenler, facianın meydana geldiği saat olan 03.17’de düzenlenen anma programıyla anıldı. Olayda yakınlarını kaybeden aileler ile vatandaşlar, saygı duruşunda bulunarak adalet çağrılarını bir kez daha dile getirdi.

Ne Olmuştu?

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025 tarihinde sabaha karşı çıkan yangın, Türkiye’yi sarsan büyük bir faciaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre, otelin restoran bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. O sırada otelde bulunan çok sayıda misafir, yoğun duman ve alevler nedeniyle odalarında mahsur kaldı. Yangının hızla yayılmasında, yangın alarmı, duman dedektörü ve otomatik söndürme sistemlerinin yetersizliği etkili oldu.

Bazı misafirlerin panik içinde pencerelerden inmeye çalıştığı, bazılarının ise dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi. Olayda 78 kişi yaşamını yitirirken, onlarca kişi yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Facianın ardından otel işletmesi ve ilgili kamu kurumlarının sorumluluğuna ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı; yangın güvenliği ve denetim eksiklikleri kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açtı.