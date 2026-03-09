BOLU’da, ahşap elektrik direği yüklü traktörün devrilmesi sonucu 24 yaşındaki Eren Aydın yaşamını yitirdi.

Kaza, D-100 kara yolunun Yumrukaya mevkisinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kontrolünü kaybeden Aydın’ın kullandığı traktör, yüklü olduğu ahşap elektrik direğiyle birlikte savrularak devrildi. Sürücü, römorktan düşerek devrilen traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.