Kentte yaklaşık bir haftadır aralıksız devam eden yağışların ardından metrekareye 60 kilogram yağmur düştü. Yüksek kesimlerdeki kar örtüsünün de erimesiyle birlikte, kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı’nda su seviyesi kısa sürede önemli ölçüde yükseldi. Irmaktaki artışın yaklaşık 3 metreyi bulduğu bildirildi.

Piknik Alanları ve İskeleler Sular Altında

Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Çağlayan piknik alanı polis ekiplerince şerit çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Orduyeri Mahallesi’nde gezi teknelerinin bağlandığı iskele tamamen su altında kaldı. Tarihi yalı iskelesinde bulunan yürüyüş alanı ile gemi maketi ve insan figürlerinin de sulara gömüldüğü görüldü.

Bölgede olası taşkın riskine karşı araç ve yaya geçişlerine izin verilmezken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekiplerinin ırmak boyunca kontrollerini sürdürdüğü belirtildi. Bartın Irmağı’ndaki son durum dronla görüntülendi.

8 Köyü Birbirine Bağlayan Köprü Trafiğe Kapatıldı

Irmakta yaşanan yükselme nedeniyle Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile ulaşımını sağlayan köprü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Köylere ulaşımın ise alternatif güzergâhlardan sağlandığı öğrenildi.

Yetkililer, yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.