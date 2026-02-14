Bartın’da bir kuyumcu dükkanının 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla iş yeri önüne yerleştirdiği balonlara zarar veren kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin balonları söküp patlattığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Hükümet Caddesi’nde yaşandı. Kuyumcu dükkanının vitrin ve giriş bölümünü süslemek için asılan renkli balonlar, caddeden geçen bir kişi tarafından koparılarak yere atıldı. Şüphelinin bir balonu alıp diğerlerini de ayaklarıyla ezerek patlattığı görüldü.

Sabah iş yerine gelen kuyumcu, süsleme amacıyla astığı balonların zarar gördüğünü fark edince polis merkezine giderek şikâyette bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, balonlara zarar veren şüpheliyi kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.