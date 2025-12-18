Toplum sağlığını tehdit eden en önemli risk faktörlerinden biri olan tütün kullanımına karşı mücadelede Sağlık Bakanlığının 'Tütünsüz Bir Türkiye' hedefi doğrultusunda tütün bağımlılığı tedavisinde hizmet ağı genişletiliyor. Bakanlık tarafından yapılan düzenlemeye göre gerekli donanım ve eğitimli personelle ASM'ler, İl Sağlık Müdürlüklerinin onayıyla Sigara Bırakma Poliklinikleri olarak da hizmet sunmaya başladı.

Uygulamayla tütün bağımlılığıyla mücadelede hizmetin daha geniş alana yayılması ve vatandaşların sigarayı bırakma sürecine erişiminin kolaylaşması amaçlanırken, sadece büyük hastanelerde değil, mahalle ve köy düzeyinde de sigara bırakma danışmanlığı ve tedavi hizmetleri verilebilecek.

Özellikle kırsal bölgelerde veya şehir merkezine uzak köylerde yaşayan bireylerin de sigara bırakma hizmetlerinden yararlanmasıyla yeni birimlerde danışmanlık, ilaç tedavisi ve takip gibi hizmetlerin yürütülmesi planlanıyor. Bu sayede hem fiziksel hem psikolojik destek alan bireylerin sigarayı bırakma sürecinde daha sürdürülebilir sonuçlara ulaşması hedefleniyor.

'Kısa sürede il genelindeki tüm ASM'lerde poliklinik açılacak'

Bartın İl Sağlık Müdürü Özkan Pulat, AA muhabirine, sigara bırakma hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Aile Sağlığı Merkezleri'nin bu sürece dahil edilmesinin hem erken müdahaleyi hem de toplum tabanlı yaklaşımı mümkün kılacağını vurgulayan Pulat, tütün bağımlılığıyla mücadelenin yalnızca büyük sağlık kuruluşları değil, toplumun en küçük birimlerine kadar yayılmasının sağlanacağını anlattı.

Bakanlığın uygulaması kapsamında Bartın'da da ilk etapta TOKİ Aile Sağlığı Merkezi ile Aydınlar Aile Sağlığı Merkezi'nde sigara bırakma poliklinikleri açıldığını belirten Pulat, kısa sürede il genelindeki tüm ASM'lerde poliklinik açılacağını bildirdi.

Pulat, 'İlimizde sigarayla mücadele çalışmaları, kamu sağlığını korumak ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı yaşama adım atmasını desteklemek amacıyla kararlılıkla sürdürülmektedir. Sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşlarımız, polikliniklerimize başvurarak ücretsiz danışmanlık ve tedavi hizmetlerinden yararlanabilir.' dedi.

Kalp krizine rağmen sigaraya devam etti, köyde hizmet başlayınca bırakma kararı aldı

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Aydınlar köyündeki Aile Sağlığı Merkezi'nde hizmet vermeye başlayan poliklinik sayesinde şehirlerdeki polikliniklere ulaşmakta zaman kaybı yaşayan ve sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar da yakınlarında hizmet almaya başladı.

Aydınlar köyünde kahvehane işleten 51 yaşındaki Muhammet Poyraz, AA muhabirine, yaklaşık 40 yıldır sigara içtiğini ve geçmiş yıllarda günde içtiği 4 paket sigarayı geçirdiği kalp krizi sonucu bir pakete düşürebildiğini ancak bunun da zamanla arttığını söyledi.

Köylerindeki ASM'de poliklinik açılmasıyla sigarayı bırakmaya karar verdiğini belirten Poyraz, 'Bu imkandan faydalanmak ve illetten kurtulmak istedim, buraya geldim. Aynı poliklinik il merkezinde de var ama işimiz gereği hem zaman hem ulaşımdan dolayı gidemiyorduk ama bu hizmetin köyümüze kadar gelmesi bizi mutlu etti. Allah Sağlık Bakanlığımıza, devletimize zeval vermesin.' diye konuştu.

Yaklaşık 1 yıl önce geçirdiği kalp krizinden sonra da sigara içmeye devam ettiğini ve bunun olumsuz etkilerini kendisinde hissettiğini ifade eden Poyraz, 'İnşallah bu hizmetten yararlanarak faydasını göreceğiz.' dedi.

'Kişileri düzenli olarak gördüğüm için takip etmek de çok kolay olacak'

Aydınlar Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Doktor Fatih Kutlu, genel olarak merkeze gelen tüm hastalara sigara içip içmediklerini sorduğunu, içen kişilere de buna bağlı rahatsızlıkları göz önünde bulundurarak sigarayı bırakmaları gerektiğini anlatıp onları merkeze yönlendirdiğini ifade etti.

Polikliniğin köyde açılmasıyla sigarayı bırakmak için başvuran bireyleri takip etmenin kendileri için daha kolay olacağını anlatan Kutlu, şöyle devam etti:

'Bu hastalar benim kardeşim, annem, ağabeyim gibi her gün gördüğüm ve düzenli olarak bana başvuran kişiler. Böyle olunca da bireylerin sigara bırakma motivasyonlarını hem diri tutabilecek hem teşvik edebilecek hem de süreç içerisinde yakından takip etme şansım olabilecek. Bu işte önemli olan takiptir ve ben zaten bu kişileri düzenli gördüğüm için takip etmek de çok kolay olacak. Birebir burada hem motivasyon hem takip olarak onları desteklemiş olacağım.'

Kutlu, kırsal kesimde vatandaşların dar gelirli ve yaşlı nüfus olması nedeniyle merkezi yerlere ulaşımının zor olabildiğine işaret ederek, 'Burada yürüme mesafesinde her gün ulaşabildikleri bir Aile Sağlığı Merkezi var ve kişileri takip etmek, onlara ilaç desteğinin yanında psikososyal destekte bulunmak işimizin parçası ama onlar da bu kadar yakın bir yerde hizmeti alabildikleri için daha sık başvuracaklar ve sağlıkları açısından da daha iyi olacaktır.' diye konuştu.

Muhabir: Selim Bostancı