Resmi Gazete’de yer alan atama kararına göre, Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Atamalar Yasal Dayanakla Yapıldı

Söz konusu atamaların; 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 29’uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri uyarınca gerçekleştirildiği belirtildi.

TCMB’de yapılan bu üst düzey atamaların, para politikası ve finansal istikrar süreçlerinde etkili olması bekleniyor.