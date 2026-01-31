Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor. 2026 yılıyla birlikte kredi kartı ve kredi limitlerinde “kafaya göre limit” uygulaması sona erecek. Yeni sistemde kart limitleri, doğrudan kişinin resmi gelirinegöre belirlenecek.

Yapılacak düzenlemeyle birlikte bankalar artık gelir belgesi olmadan yüksek limit tanımlayamayacak. Özellikle yüksek limitli kart sahipleri için harcama–limit dengesi mercek altına alınacak.

Yeni kurallara göre, 400 bin TL üzeri kredi kartı limiti bulunan ancak düzenli harcama yapmayan kullanıcıların limitleri aşağı çekilebilecek. Amaç, atıl duran yüksek limitlerin sistem üzerindeki riskini azaltmak.

Sadece kredi kartları değil, tüketici kredileri de yeni sınırlamalara dahil ediliyor. Buna göre bir kişinin kullanabileceği toplam kredi tutarı, aylık gelirinin en fazla 2 katı ile sınırlandırılacak.

Öte yandan eğitim harcamaları bu düzenlemenin dışında tutulacak. Eğitim için kullanılan kredi ve kart harcamaları, sınırlamaya takılmadan değerlendirilecek.

Ayrıca kredi kartı ve kredi ürünlerinde yüzde 2’lik üst sınır uygulaması da hayata geçirilecek. Bu adımın, bireysel borçlanmayı kontrol altına almak ve finansal istikrarı güçlendirmek amacıyla atıldığı belirtiliyor.

Yeni düzenlemelerin 2026 itibarıyla kademeli olarak uygulanması bekleniyor. Uzmanlar, kart kullanıcılarının gelir–harcama dengesini şimdiden gözden geçirmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.