Soruşturma kapsamında aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Şüpheliler, burada kan ve saç örneği verilmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkiye’ye Döner Dönmez Gözaltına Alındı

Hakkında gözaltı kararı bulunan ancak yurt dışında olduğu için işlem yapılamayan Barış Murat Yağcı, dün gece saatlerinde Türkiye’ye döndü. İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Yağcı, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından saç ve kan örneği alınması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Adli Tıp İşlemlerinin Ardından Serbest

Adli Tıp Kurumu’nda gerekli işlemleri tamamlanan Barış Murat Yağcı, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.