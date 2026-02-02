Ortaya çıkan belgelere göre, Kâbe örtüsüne ait olduğu belirtilen parçaların Jeffrey Epstein tarafından temin edildiği ve St. Thomas Adası’ndaki evine gönderildiği öne sürüldü. 22 Mart 2017 tarihli bir e-postada Aziza Al-Ahmadi’nin, Kâbe örtüsünün İslam dünyası açısından taşıdığı manevi değeri ayrıntılı şekilde anlattığı görüldü.

Söz konusu e-postada, örtünün tavaf sırasında en az 10 milyon Müslüman tarafından dokunulduğu, dualar, gözyaşları ve umutlar barındırdığı ifade edildi. Yazışmalarda, bu manevi unsurlara rağmen örtü parçalarının özel kullanım amacıyla talep edildiği iddiası dikkat çekti.

Gönderi Epstein’ın Evine Ulaştı

Belgelerde yer alan bilgilere göre, Kâbe örtüsüne ait olduğu belirtilen parçalar, LSJE LLC adlı şirket aracılığıyla Jeffrey Epstein’a gönderildi. Gönderinin, Epstein’ın ABD Virjin Adaları’ndaki St. Thomas’taki konutuna ulaştırıldığı kaydedildi.

Teslimat sürecinin, Epstein’ın yakın çevresinde yer alan isimlerden Daphne Wallace tarafından koordine edildiği ileri sürüldü.

Suudi Arabistan ve Lojistik Ağı

İddialara göre, Suudi Arabistan tarafındaki temas ve koordinasyonu Abdullah Al-Maari yürüttü. Lojistik süreç, gümrük işlemleri ve fiziksel taşımanın ise ayrı bir lojistik firma tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Belgelerde, taşıma sürecinin ticari bir sevkiyat gibi planlandığı, ancak içeriğin dini ve kültürel hassasiyetler açısından son derece tartışmalı olduğu vurgulandı.

Kamuoyunda Tepki Çekti

Kâbe örtüsüne ait parçaların özel bir mülkte, üstelik halı olarak kullanılmak üzere gönderildiği iddiası, kamuoyunda ve sosyal medyada büyük tepki çekti. Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz doğrulayıcı ya da yalanlayıcı bir açıklama yapılmadı.