Küresel ölçekte yaşanan RAM krizi, teknoloji ve otomotiv sektöründe ciddi etkiler yaratmaya hazırlanıyor. Uzmanlara göre RAM fiyatları kısa sürede en az iki katına çıkabilirken, birçok üründe tedarik ve üretim sorunları yaşanması bekleniyor.

RAM Krizi Dünyayı Nasıl Etkileyecek?

Dünya genelinde yaşanan RAM (bellek) arz krizi, başta teknoloji sektörü olmak üzere birçok alanda zincirleme etkilere yol açacak. Sektör kaynaklarının öngörülerine göre, kriz nedeniyle yaşanması beklenen gelişmeler şöyle:

RAM fiyatlarının kısa sürede en az iki katına çıkması ve artan fiyatların uzun vadede geri düşmemesi bekleniyor.

Otomobil üretiminde ciddi gecikmeler yaşanacağı, özellikle elektronik sistemlere bağlı üretim hatlarının yavaşlayacağı öngörülüyor.

Akıllı telefon, televizyon, bilgisayar, beyaz eşya ve diğer teknolojik ürünlerde fiyat artışları kaçınılmaz hale geliyor.

Bu yıl üretilecek tüm RAM’lerin yaklaşık yüzde 70’inin veri merkezlerine ayrılması bekleniyor.

Ekran kartı üreticilerinin, stokta kalan ve satılmayan eski model ekran kartlarını yeniden piyasaya sürmeye hazırlandığı ifade ediliyor.

RAM Krizi Nedir?

RAM krizi, küresel ölçekte bellek üretiminin talebi karşılayamaması sonucu ortaya çıkan arz sıkıntısını ifade ediyor. Özellikle yapay zekâ, bulut bilişim ve veri merkezlerine yönelik artan talep, RAM üretiminin büyük bölümünün bu alanlara yönlendirilmesine neden oluyor. Bu durum, tüketici elektroniği ve otomotiv gibi sektörlerde RAM tedarikini zorlaştırarak fiyat artışlarını ve üretim gecikmelerini beraberinde getiriyor.