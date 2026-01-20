Çerkezköy ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki işçi servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı, 19 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy’ün merkezi Hükümet Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Ü.Ş. yönetimindeki 59 S 8618 plakalı işçi servis midibüsü, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı öne sürülen R.Y. yönetimindeki 59 S 2048 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, 1’i şoför olmak üzere toplam 19 kişi Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından yol trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.