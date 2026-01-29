Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Moskova'da dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriyeli mevkidaşı Ahmed Şara arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgili açıklama yapan Peskov, 'Görüşmede, ağırlıklı olarak ikili ticaret ve ekonomik ilişkilere odaklanıldı' dedi.

Peskov, Moskova ve Şam'ın ticaret iş birliği açısından büyük bir potansiyeli ve karşılıklı çıkarları olduğunu belirterek, görüşmede Suriye'deki Rus askeri üsleri konusunun da ele alındığını kaydetti.

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında Abu Dabi'de yapılan görüşmelerin gerekirse iki gün sürebileceğini aktaran Peskov, 'Rusya'nın katılımıyla Abu Dabi'de yapılan toplantının ayrıntıları 1 Şubat'a kadar netleşecek. Şu anda Almanya'nın Ukrayna müzakerelerinde ara buluculuk yapması söz konusu değil' ifadelerini kullandı.

Peskov, görüşmede eski Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın iadesi konusunun ele alınmadığını da söyledi.