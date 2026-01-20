Başkan Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin bu önemli kararını "dünyanın dört bir yanındaki en güçlü ve saygı duyulan liderleri içerecek" bir oluşum olarak tanımladı. Kurulun başkanlığını bizzat kendisinin yapacağı kaydedildi. Bu kararın, Birleşmiş Milletler tarihindeki en büyük onaylardan biri olduğu ve dünya genelinde barışa önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.

Trump, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere, Cezayir, Danimarka, Yunanistan, Guyana, Güney Kore, Pakistan, Panama, Sierra Leone, Slovenya ve Somali gibi ülkelerin konseyde yer aldığını, Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Endonezya, Türkiye ve Ürdün gibi ülkelerin ise bu girişimi güçlü şekilde desteklediğini vurguladı.

Önümüzdeki haftalarda kurul üyeleri ve dünya genelinde barışa yönelik önemli duyuruların yapılacağı bildirildi.

🚨 United Nations Security Council acknowledges and endorses President Trump's BOARD OF PEACE. pic.twitter.com/Qam0XpkLqx — The White House (@WhiteHouse) November 17, 2025