Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada görev değişikliğinin, ülke güvenliğini güçlendirmek ve yönetimde etkinliği artırmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Trump, Mullin’in Kongre’deki deneyimi ve ulusal güvenlik alanındaki çalışmaları nedeniyle bu göreve getirildiğini ifade etti.

Yetkililer, görev değişiminin kısa süre içinde tamamlanacağını ve Markwayne Mullin’in yakın zamanda resmen ABD İç Güvenlik Bakanlığı görevine başlayacağını bildirdi.

Bakanlık kaynakları ise geçiş sürecinin sorunsuz şekilde yürütüleceğini ve yeni yönetimin güvenlik politikalarını hızla devreye alacağını açıkladı.