ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün, SOUTHCOM komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Elde edilen istihbaratın 'terör örgütü' olarak belirlenmiş organizasyonlara ait teknenin uyuşturucu taşıdığını doğruladığı kaydedilerek, 'Bu operasyon sırasında 3 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir' ifadeleri kullanıldı.