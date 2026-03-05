Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel tarafından karşılandı. Karşılama sonrası havalimanında Üstel ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, ardından Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katıldı.

KKTC ziyaretine ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, 'Mübarek Ramazan ayının bereketini KKTC'deki kardeşlerimizle paylaşmak, Mehmetçiklerimizle iftar sofrasında bir araya gelmek ve bir dizi görüşme ile temel atma törenine katılmak üzere KKTC'deyiz' ifadelerini kullandı.