Sakarya’da kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin araç, iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda binlerce kaçak ürün bulundu.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Araç ve adreslere baskın

Ekipler, D.H.U. (34) yönetimindeki araç ile H.E.K. (27) ve S.Y.K. (30) isimli şüphelilere ait Serdivan ilçesindeki iş yeri ve ikametlere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Binlerce kaçak ürün ele geçirildi

Yapılan aramalarda 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 480 adet kaçak elektronik sigara, 157 paket sigara sarma kağıdı, 44 adet cep telefonu aksesuarı, 18 elektronik sigara, 9 paket puro ve 3 tablet bilgisayar ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.