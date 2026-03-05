Yazar Akif Manaf, dünya barışı alanındaki çalışmaları nedeniyle World Turk TV tarafından verilen Küresel Barış Ödülü’ne layık görüldü. Ödül, World Turk TV adına Mehmet Erdağı tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Erdağı, Manaf’ın barışa yönelik çalışmalarının önemine dikkat çekerek, “Barışa çok ihtiyacımız olan bir dönemde yaşıyoruz. Bu tür çalışmalar herkesin ulaşabileceği bir hedef değil. Akif Manaf’ı tebrik ediyor, barış yolunda nice ödüller diliyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önce de uluslararası alanda önemli ödüller alan Manaf, yakın dönemde International Peace Prize’ne değer görülmüştü. Ayrıca, küresel barışa katkıları nedeniyle Egeyön Barış Ödülü ve doğanın korunmasına yönelik çalışmaları sebebiyle Doğayla Barış Ödülü’nü almıştı.

“9 Milyar İnsan Barış İçin Çabalamalı”

Ödül töreninde konuşan Akif Manaf, küresel barış vizyonunu vurgulayarak şu mesajları verdi: “Neredeyse yarım asırdır insanlığa barışı getirmek için çalışıyoruz. Temel hedefimiz insanlığı barışa nasıl ulaştırabileceğimiz sorusuna cevap aramaktır. Yeni paradigmamız bireyselden küresele barış hareketidir. Bu gezegende yaşayan yaklaşık 9 milyar insanın her birinin barış için çaba göstermesi gerekiyor.”

Manaf, barışın önce bireyin iç dünyasında başlaması gerektiğini belirterek, “İçimizde tesis edeceğimiz barışı dış dünyaya taşıyabiliriz. Amacımız yaklaşan küresel savaş risklerini önlemektir” dedi.

Manaf ayrıca geçmişte barışın küreselden bireysele doğru yayılmaya çalışıldığını ancak bunun kalıcı sonuçlar doğurmadığını savunarak, yeni modelin bireyselden küresele ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

50 Yılı Aşan Barış Çalışmaları

Yaklaşık 50 yıldır barış alanında faaliyet gösteren Manaf’ın çalışmaları, projeler ve yayınlarla destekleniyor. Bu çalışmaların merkezinde, 20’ye yakın dilde yayımlanan Barış Psikolojisi bulunuyor. İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Japonca ve Rusça başta olmak üzere birçok dile çevrilen eser, barış farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

Küresel barış farkındalığını artırmak amacıyla 2018 yılında Manaf’ın öncülüğünde ilan edilen “World Change Day for Sustainable Peace” ise her yıl 7 Temmuz’da kutlanıyor.

Barış İçinde Yaşam Projesi

Manaf’ın öncülük ettiği projeler arasında “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü” projesi de yer alıyor. Doğayla uyumlu, kendi kendine yetebilen ekolojik yerleşim modeli olarak tasarlanan proje, yenilenebilir enerji, ekolojik tarım ve atık yönetimi gibi unsurları içeriyor. Pilot uygulaması Türkiye’de hayata geçirilen projenin ilerleyen dönemlerde uluslararası ölçekte de uygulanabileceği belirtiliyor.

Akademi Çalışmaları ve Barış Programları

Manaf’ın kurucusu olduğu Dünya Değişim Akademisi bünyesinde 200’den fazla değişim programı yürütülüyor. “Barış Sanatı Programı” ise bireylerde içsel farkındalığı artırarak küresel barış bilincinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Manaf, önümüzdeki dönemde de hem Türkiye’de hem de farklı ülkelerde düzenlenecek kitap fuarları, seminer ve barış temalı buluşmalarda okurlarla ve barışseverlerle bir araya gelmeye devam edecek.