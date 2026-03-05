Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenimahalle TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu’nda 2 Şubat’ta yaşanan kavgada polis memuru Melih Okan Keskin’in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Keskin’in Ölüm Sebebi Adli Tıp’ta İncelenecek

Soruşturma kapsamında, Keskin’in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla dosya İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada, Keskin’in olay sırasında aldığı darbeler ile ölümü arasında sebep-sonuç ilişkisi olup olmadığı teknik verilerle incelenecek.

Başsavcılık, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak kati raporun, olayda kusuru bulunan şüphelilerin hukuki durumunun netleşmesinde ve suç vasfının belirlenmesinde belirleyici olacağını bildirdi.

Olayın Geçmişi

Keskin, 2 Şubat’ta aracını muayene ettirmek için TÜVTÜRK Yenimahalle İvedik Araç Muayene İstasyonu’na gitti. Çalışanlarla yaşadığı tartışmanın ardından hastaneye kaldırılan Keskin, 5 Şubat’ta hayatını kaybetti.

Olayla ilgili S.A. ve M.Y. tutuklanırken, Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.