Hatay’da baharın gelişiyle birlikte doğa adeta renk cümbüşüne döndü. Badem, kayısı ve şeftali ağaçlarının çiçek açmasıyla tarım alanları pembe ve beyazın farklı tonlarıyla kaplandı.

Bölgedeki bahçeler ile yeşermeye başlayan tarlalar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Bahar mevsiminin etkisini hissettirdiği kentte üreticiler de çiçeklenen ağaçların verimli bir sezonun habercisi olduğunu belirtiyor.

Çiçeklenme dönemi verimin işareti

Uzmanlar, meyve ağaçlarında çiçeklenme döneminin tarımsal üretim açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Bu süreç, sezon boyunca elde edilecek ürün miktarının önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Doğa yeniden canlanıyor

Hatay’da baharın etkisiyle birlikte doğa yeniden hayat bulurken, çiçeklerle kaplanan bahçeler bölgenin tarımsal potansiyelini de gözler önüne serdi. Renkli görüntüler hem üreticiler hem de doğa severler için görsel bir şölen oluşturdu.