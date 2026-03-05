Azerbaycan basını, İran’a ait bir insansız hava aracının (İHA) Nahçıvan Havalimanı’na düştüğünü bildirdi.

Azerbaycan’dan Açıklama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 5 Mart öğlen saatlerinde İran İslam Cumhuriyeti topraklarından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne İHA saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, bir İHA’nın havaalanı terminal binasına, diğerinin ise Şekarabad köyündeki bir okulun yakınına düştüğü belirtildi. Havaalanı binasına zarar veren saldırıda iki sivil yaralandı.

Açıklamada, Azerbaycan topraklarına yapılan bu saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğu ve bölgedeki gerilimi artırdığı vurgulandı. İran’ın konuya açıklık getirmesi ve benzer olayların tekrarını önlemesi talep edildi. Ayrıca İran’ın Azerbaycan Büyükelçisi Mojtaba Dermichilou, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak sert bir protesto iletildi.

Cevap Hakkı Saklı

Azerbaycan, gerekli gördüğü takdirde cevap hakkını saklı tutuyor. Saldırının bölgedeki gerilimi artırabileceği ve diplomatik ilişkiler üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.