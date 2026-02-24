Devlet Tiyatrolarından emekli olan iki sanatçı, Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olduktan sonra 1982 yılında Alejandro Casona’nın “İlkbaharda İntihar Yasak” oyununda aynı sahneyi paylaşmış, ardından farklı şehirlerde yaşamaya başlayınca uzun süre bir araya gelmemişti.

Baykal: “Bir tek şartla oynarım dedim”

Melek Baykal, oyunun kendisine Nedim Saban tarafından getirildiğini belirterek, yeni bir projede yer almak istemediğini ancak bir şart sunduğunu söyledi:

“Bir tek şartla oynarım. Mehmet Atay’ı bul getir, onunla oynarım dedim. Nasıl olsa kabul etmez diye düşündüm. İki gün sonra Mehmet Atay tamam dedi deyince artık yapacak bir şey kalmadı. İyi ki birlikte çalıştık. Çok mutluyuz, güzel bir oyun çıktı.”

Baykal, Mehmet Atay’ın Ankara’da Çankaya Sahne’yi kurmasının çok değerli olduğunu vurguladı.

Ankaralılara “tiyatrolarına sahip çıkın” çağrısı

Ankara’nın kendisi için çok özel bir yer olduğunu ifade eden Baykal, eğitim hayatının ve konservatuvar yıllarının bu şehirde geçtiğini söyledi. Ankara seyircisinin bilgili ve seçici olduğunu belirten sanatçı, son dönemde özel tiyatrolara ilginin azaldığını düşündüğünü dile getirdi.

“Ankaralılar ne olur, Ankara’daki tiyatrolara sahip çıkalım. İstanbul’dan gelen oyunlar değil sadece. Ankara’da o kadar güzel sahneler, oyunlar var ki. Mesela Çankaya Sahne’nin bünyesinde çok değerli işler yapılıyor. Seyirci bırakmamalı, sahip çıkmalı.”

İstanbul’un tiyatro potansiyelini de yaratanın Ankara olduğunu belirten Baykal, tiyatronun kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu şu sözlerle anlattı:

“Tiyatroda seyircinin soluğunu yüzümde hissediyorum. Sinemada ya da dizide böyle bir şey yok. Tiyatro er meydanı. Partnerim ve ben varız.”

Baykal ayrıca, “Akasya Durağı” dizisiyle ilgili verdiği bir röportajın yanlış anlaşıldığını da ifade etti.

Mehmet Atay: “Konken Partisi hayata dair güzel mesajlar veriyor”

Mehmet Atay ise oyunda Melek Baykal ile oynamak için yoğunluğuna rağmen şartları zorladığını söyledi. Çankaya Sahne’de yaklaşık 10 oyun bulunduğunu ve projeler arasında denge kurmanın kolay olmadığını belirten Atay, birlikte çalışmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Komedi anlayışlarına da değinen Atay şunları söyledi:

“Güldürmeye yönelik komedi çok fazla var ama biz bir şey de söylesin istiyoruz. İlla politik mesaj olması gerekmiyor, insani mesajlar önemli. Konken Partisi hayata dair çok güzel mesajlar veriyor.”

Özel tiyatroların Türkiye’de zor bir dönemden geçtiğini belirten Atay, iki tiyatronun ileride yeni projelerde yeniden bir araya gelebileceğini de ifade etti.

Fonsia ve Weller’in hikâyesi

“Konken Partisi”, hayatlarının sonbaharında yolları tesadüfen kesişen Fonsia ve Weller’in konken partileri sırasında geçmişlerini ve hayatlarını masaya yatırmalarını konu ediyor.

Oyunun yönetmenliğini Nedim Saban üstlenirken;

Dekor tasarımı: Barış Dinçel

Kostüm tasarımı: Başak Özdoğan

Işık tasarımı: Osman Aktan

Güldürürken düşündüren yapısıyla dikkat çeken oyun, Ankara seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.