UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Diyarbakır Surları, İçkale Müze Kompleksi, İslam dünyasında 5. Harem-i Şerif olarak kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi birçok tarihi ve turistik değere ev sahipliği yapan Diyarbakır, her geçen yıl turistlerin ilgisini daha fazla çekiyor.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 milyon 600 bin turisti ağırlayan Diyarbakır, bu yıl için 2 milyon yerli ve yabancı turist hedefiyle turizmde iddiasını artırdı.

Turist Sayısı Bir Yılda 500 Bin Arttı

Önceki yıl yaklaşık 1 milyon 100 bin turistin ziyaret ettiği kent, geçen yıl 500 bin artışla 1 milyon 600 bin ziyaretçiye ulaştı. Diyarbakır, artan ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin yükselen turizm destinasyonları arasında yer almaya başladı.

“Herkesi Bu Güzel Şehrimize Davet Ediyoruz”

Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır’ın 12 bin 500 yıllık tarihiyle 33 medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin tarihi, doğal güzellikleri, inanç merkezleri ve gastronomisiyle güçlü bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Tekin, geçmişte yaşanan bazı olaylar nedeniyle Diyarbakır’ın turizmde hak ettiği noktaya ulaşamadığını ifade etti.

“Huzur Ortamı Turizmi Canlandırdı”

Tekin, son yıllarda bölgede sağlanan huzur ve güven ortamının turizme olumlu yansıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Geçmişte Diyarbakır’ın birinci önceliği güvenlikti. Son birkaç yıldır sağlanan huzur ve güven ortamıyla turist sayısında ciddi artışlar yaşanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlayan huzur ve barış süreciyle Diyarbakır turizmde yeniden yükselişe geçti. Bu artışı net şekilde istatistiklerde görüyoruz.”

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Etkisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali ile Diyarbakır Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen kültürel ve sosyal etkinliklerin, kentin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Tekin, bu organizasyonların turistlerin dikkatini Diyarbakır’a çektiğini söyledi.

“2026 Hedefimiz 2 Milyon Turist”

Turizm hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“2024’te 1 milyon 100 bin, 2025’te 1 milyon 600 bin turist ağırladık. 2026 yılı için hedefimiz 2 milyon turist. Bu hedefe ulaşmak için tüm imkânlarımızla çalışıyoruz.”

‘Diyarbakır Zamanı’ Mottosu ile Tanıtım Atağı

Kente daha fazla turist çekmek amacıyla ‘Diyarbakır Zamanı’ mottosuyla bir eylem planı hazırladıklarını belirten Tekin, bu mottoyla güven, huzur, tarih ve gastronomiyi öne çıkaracaklarını söyledi.

“Diyarbakır adeta bir açık hava müzesi. Şehrimiz 5 milyon turist ağırlayabilecek kapasiteye sahip. Uzun vadede bu hedefe ulaşmak için yeni projeler, destinasyonlar ve turizm yatırımları hayata geçirilecek.”

Konaklama Sayıları da Artıyor

Tekin, kentte konaklayan turist sayısına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

2024: 600 bin konaklama

2025: 672 bin konaklama

Kentte 8 bin 700 yatak kapasiteli 94 otel bulunduğunu belirten Tekin, yapımı süren 3 otelin tamamlanmasıyla yatak kapasitesinin 9 bin 150’ye çıkacağını söyledi.

Konaklayan 672 bin turistin yaklaşık 37 bininin yabancı, geri kalanının ise yerli turist olduğunu aktardı.

En Çok Ziyaret Edilen Noktalar

Diyarbakır’da geçen yıl en fazla ziyaret edilen yerler ise şöyle sıralandı:

Zerzevan Kalesi: 370 bin ziyaretçi

İçkale Müze Kompleksi: 200 bin ziyaretçi

Cahit Sıtkı Tarancı Evi ve Etnografya Müzesi: 105 bin ziyaretçi