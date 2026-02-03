Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, son bölümüyle izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitledi. Sadakat’in planı sonrası Deniz’i de alarak gitmeye karar veren Alya’yı Cihan durdururken, Alya’nın başı Boran yüzünden bir kez daha belaya girdi. Heyecan dozu her sahnede artan diziye, başarılı müzisyen Hande Mehan konuk oldu.

Alya’dan Cihan’a Sessiz Veda

Sadakat’in teklifini mecbur kaldığı için kabul eden Alya, gece TIR’a gitmeden önce Cihan’a yakalanmamak adına Nare’den yardım istedi. Tarlada olan Cihan’ın yanına giden Alya, kendince onunla vedalaştı. İkilinin at üstünde yaşadığı romantik anlar, izleyicilere duygu dolu dakikalar yaşattı.

Sadakat Alya’ya Sarılıp Gözyaşı Döktü

Cihan, Nare’nin davetiyle Kaya ve Şahin’le yemeğe gittiği sırada Sadakat, Alya ve Deniz’i TIR’a binecekleri noktaya götürdü. Deniz kısa süre sonra geri döneceklerini düşünürken, Alya gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Sadakat’in, Deniz TIR’a bindikten sonra Alya’ya sarılarak yaptığı konuşma, ekran başındakileri duygulandırdı.

Cihan, Alya’yı Sınırda Yakaladı

Yemekte aldığı telefonla Alya’nın temize çıktığını öğrenen Cihan, bu haberi masadakilerle paylaştı. Nare’nin Alya’nın Deniz’le birlikte buradan gideceğini söylemesi üzerine hemen yola çıkan Cihan, sınıra yakın bir noktada TIR’ı durdurdu. Alya çaresiz kaldığını dile getirirken, tam o sırada jandarmalarla gelen Boran, Alya’yı oğlunu kendisinden habersiz kaçırmakla suçladı.

Mahkemede Şok Gelişme: Video Kaydı Boş Çıktı

Alya ve Boran’ın mahkeme günü geldiğinde hakim tarafları dinledi. Alya, Boran’la kesinlikle evli kalmak istemediğini açıkça ifade etti. Boran’ın vasiyeti olduğu öne sürülen video kaydı delil olarak sunulurken, hakimin kaydın boş olduğunu açıklaması mahkeme salonunda büyük şok yarattı.

En Çok İzlenen Dizi Yine “Uzak Şehir” Oldu

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen “Uzak Şehir”, bu hafta da zirveyi kimseye bırakmadı.

Total izleyici grubunda 13,48 reyting – %36,26 izlenme payı ,

AB kategorisinde 10,17 reyting – %31,42 izlenme payı ,

20+ABC1 grubunda ise 13,06 reyting – %33,79 izlenme payı elde eden dizi, tüm kategorilerde gecenin lideri oldu.

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her pazartesi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.