Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,57 değer kaybederek 13.620,95 puanla tamamladı. Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 104,50 puan ve yüzde 0,77 artışla 13.725,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi de yüzde 0,47 değer kazandı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,74 ile madencilik, tek gerileyen yüzde 0,75 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Altın ve gümüş fiyatlarının toparlanması, açıklanan makroekonomik verilerin ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret etmesi küresel piyasalarda azalan risk iştahının tekrar yükselmesini sağladı.

Yurt içinde ise gözler enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocakta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 4,21 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,21) bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun ocakta yüzde 29,86'ya ineceği tahmin ediliyor. Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılıklarına, Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ile küresel çapta jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.750 puanın ise direnç 13.500 ve 13.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.