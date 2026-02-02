Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’de sivil havacılık sektörünün son 23 yılda uçak filosundan koltuk ve kargo kapasitesine, uçuş ağından lisanslı personel sayısına kadar her alanda güçlü bir büyüme kaydettiğini açıkladı.

Türkiye’nin 4 saatlik uçuş mesafesinde, 1,5 milyar nüfusa sahip 67 ülkenin merkezinde yer aldığına dikkat çeken Uraloğlu, bu stratejik coğrafi avantaj doğrultusunda havacılık politikalarının şekillendirildiğini belirtti. Bakanlık olarak havacılıkta hızlı ve başarılı bir büyüme süreci başlattıklarını ifade eden Uraloğlu, Türkiye’nin dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline geldiğini vurguladı.

UÇUŞ AĞI 133 ÜLKEYE YAYILDI

Uraloğlu, hava ulaştırma anlaşması sayısının 2003 yılında 81 iken bugün 175’e yükseldiğini belirterek, 2025 yılında 24 ülkeyle müzakere yapıldığını, Leeds, Newcastle, Bristol, Cork, Port Sudan, Sevilla ve Phnom Penh’e yeni uçuşların başlatıldığını açıkladı. 2002’den bu yana 700’ü aşkın müzakere gerçekleştirildiğini kaydeden Uraloğlu, dış hatlarda uçulan nokta sayısının 50 ülkede 60 noktadan, 133 ülkede 356 noktaya ulaştığını söyledi.

UÇAK FİLOSU 5 KATINA ÇIKTI

Sivil havacılıkta işletme sayılarının da önemli ölçüde arttığını belirten Uraloğlu, toplam havacılık işletmesi sayısının 2003’te 159 iken, 2025 sonu itibarıyla yüzde 187 artışla 457’ye yükseldiğini ifade etti. 2025 yılı sonunda Türkiye’de 14 hava yolu, 46 hava taksi, 102 genel havacılık ve 71 balon işletmesinin faaliyet gösterdiğini aktardı.

2003 yılında 162 olan yolcu ve kargo uçağı sayısının, 2025 sonunda yüzde 394 artışla 800’e ulaştığını kaydeden Uraloğlu, Türkiye’nin uçak filosunun son 23 yılda yaklaşık 5 kat büyüdüğünü söyledi. Yolcu ve kargo uçakları, hava taksiler, genel havacılık araçları, balonlar ve çok hafif hava araçları dahil toplam hava aracı sayısının ise 2 bin 218’e çıktığını belirtti.

KOLTUK VE KARGO KAPASİTESİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Yolcu taşımacılığında kapasitenin ciddi şekilde arttığını vurgulayan Uraloğlu, 2003’te 27 bin 599 olan koltuk kapasitesinin 2025’te yaklaşık 6 kat artarak 157 bin 785’e ulaştığını ifade etti. Bu artışın iç ve dış hatlarda erişilebilirliği güçlendirdiğini ve sürdürülebilir büyümenin altyapısını oluşturduğunu söyledi.

Hava kargo taşımacılığının stratejik bir boyut kazandığını belirten Uraloğlu, 2003’te 302 bin 737 kilogram olan kargo kapasitesinin 2025’te 2 milyon 902 bin 725 kilograma yükseldiğini açıkladı.

LİSANSLI PERSONEL SAYISI ARTTI

Sektördeki insan kaynağına da değinen Uraloğlu, 2025 yılı itibarıyla 26 bin 888 lisanslı personelin görev yaptığını belirtti. Toplam pilot sayısının bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 17 bin 910’a, lisanslı teknik personel sayısının ise yüzde 8 artışla 8 bin 978’e ulaştığını kaydetti.