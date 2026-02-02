Olay, Çerkeş ilçesine bağlı Saraycık köyünde meydana geldi. Veysel Demircioğlu’na ait prefabrik evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İtfaiye Müdahale Etti

İhbar sonrası olay yerine sağlık ekipleriyle birlikte Çerkeş Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın sonucunda prefabrik ev tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı