Mamak Belediyesi, bilim ve teknoloji alanında farkındalığı artırmak ve çocukları erken yaşta bilimle tanıştırmak amacıyla düzenlediği etkinliklere hız kesmeden devam ediyor. TÜBİTAK iş birliğiyle Mamak Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen aile katılımlı atölyelerde çocuklar; robotik çalışmalarla oynadı, bilim tarihine dair temel bilgileri eğlenceli uygulamalarla öğrendi.

Atölyelerde DNA modelleri, periskoplar ve güneş saatleri gibi bilimsel araçları yakından inceleyen çocuklar, bu araçların maketlerini anne ve babalarıyla birlikte tasarladı. Ortaya çıkan çalışmalar, çocukların hem öğrenme süreçlerini pekiştirdi hem de aileleriyle birlikte üretmenin mutluluğunu yaşamalarını sağladı.

Bilim Tarihinden Doğaya Uzanan Atölyeler

Atölye çalışmalarının ardından düzenlenen “Türkiye’nin Kuşları ve Kuş Gözlemciliği Nedir?” başlıklı bilim söyleşisiyle program devam etti. Ankara Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Arzu Gürsoy Ergen’in katılımıyla gerçekleşen söyleşide, Türkiye’de yaşayan kuş türleri, biyolojik çeşitlilik ve kuşların ekosistem açısından önemi ele alındı.

Söyleşi boyunca merak ettiklerini soran çocuklar, soru-cevap bölümünde aktif rol alarak doğaya dair farkındalıklarını artırdı ve bilimsel bakış açısını geliştirme fırsatı buldu.

Bilime İlgi Erken Yaşta Başlıyor

Mamak Belediyesi’nin bilim merkezli etkinlikleri, çocukların bilimi yalnızca teorik değil, deneyimleyerek öğrenmesini hedeflerken; aile katılımıyla bu süreci daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Belediye, geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek bu tür çalışmalarla çocukların bilime olan ilgisini artırmayı sürdürüyor.