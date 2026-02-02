Söz konusu görüşme, son yıllarda hızla gelişen Özbekistan–Türkiye stratejik ortaklığının daha da güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Taraflar, Özbekistan–Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi çerçevesinde ikili ilişkilerin mevcut durumunu ve geleceğe yönelik öncelikli iş birliği alanlarını kapsamlı biçimde ele aldılar.

Görüşmelerde ticari ve ekonomik ilişkilerin genişletilmesi, yatırım iş birliğinin derinleştirilmesi ve sanayi alanındaki ortak projelerin geliştirilmesine özel önem verildi. İki ülke lideri, karşılıklı ticaret hacminin artırılması, ortak yatırımların teşvik edilmesi ile ulaşım ve lojistik altyapısının geliştirilmesi konularında ortak çıkarların bulunduğunu vurguladı.

Ayrıca eğitim, kültür, turizm ve insani alanlardaki iş birliğinin genişletilmesi perspektifleri de gündemde yer aldı. Taraflar, eğitim kurumları arasındaki değişim programları, ortak bilimsel araştırma projeleri ve kültürel etkileşimin geliştirilmesinin, iki halk arasındaki tarihî bağları daha da güçlendireceğini ifade ettiler.

Görüşmeler sırasında bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanları, Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerinde barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasının önemine dikkat çekerek, uluslararası kuruluşlar çerçevesinde karşılıklı destek ve iş birliğinin sürdürülmesi yönündeki kararlılıklarını dile getirdiler.

Siyasi analistlere göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in Türkiye’ye gerçekleştirdiği bu ziyaret, Özbekistan’ın açık, pragmatik ve karşılıklı çıkarlara dayalı dış politika yaklaşımını bir kez daha ortaya koymuştur. Ziyaretin sonuçlarının, iki ülke arasındaki ilişkileri niteliksel olarak yeni bir aşamaya taşıması ve uzun vadeli, kurumsal temellere dayalı iş birliğini güçlendirmesi beklenmektedir.