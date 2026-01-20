Trump, yaptığı açıklamada İngiltere’nin Hint Okyanusu’ndaki stratejik Diego Garcia Adası’nı devretmesini “GREAT STUPIDITY (BÜYÜK APTALLIK)” sözleriyle eleştirdi. ABD Başkanı, bu hamlenin ABD’nin ulusal güvenliğini doğrudan tehlikeye attığını savundu.

Çin ve Rusya Uyarısı

Trump, İngiltere’nin bu kararının Çin ve Rusya tarafından bir zayıflık göstergesi olarak algılanacağını belirtti. Diego Garcia’daki ABD askeri üssünün, Hint-Pasifik bölgesinde kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Diego Garcia Neden Önemli?

Diego Garcia Adası, ABD’nin:

Hint Okyanusu’ndaki en büyük askeri üslerinden biri

Orta Doğu, Asya ve Afrika operasyonlarının merkezi

Çin’in bölgedeki yayılmasını dengeleyen kilit noktalardan biri

olarak biliniyor.

Greenland Çıkışı da Geldi

Trump açıklamasında ayrıca, bu gelişmenin Greenland’ın ABD kontrolüne alınması gerektiğini gösteren ulusal güvenlik gerekçelerinin bir parçası olduğunu ifade etti.

ABD–İngiltere Hattında Yeni Kriz

Bu sert sözler, ABD ile İngiltere arasında yeni bir diplomatik krizin kapıda olduğu şeklinde yorumlandı. İngiliz hükümetinden henüz resmi bir yanıt gelmedi.