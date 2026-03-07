Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, söz konusu ayda yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 65 bin 188, dış hatlarda ise 53 bin 18 olduğunu ifade ederek, 'Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile 159 bin 97'ye ulaştı. 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 6,8 artış meydana geldi' dedi.

'TAŞINAN YÜK MİKTARI 361 TON OLDU'

Bakan Uraloğlu, şubat ayında iç hat yolcu trafiğinin 7 milyon 64 bin 417, dış hat yolcu trafiğinin ise 8 milyon 20 bin 106 olarak gerçekleştiğini belirtti. Uraloğlu, direkt transit yolcularla toplam 15 milyon 92 bin 119 yolcunun seyahat ettiğini vurgulayarak, 'Şubat ayında toplam 15 milyon 92 bin 119 yolcu hava yolu ile seyahat etti. Geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 5,8 artış gerçekleşti. Sadece 1 ayda hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 45 ilimizin toplam nüfusunu aştı' ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, ayrıca, şubat ayında taşınan yük miktarının iç hatlarda 62 bin 588 ton, dış hatlarda 299 bin 19 ton olmak üzere toplamda 361 bin 607 tona ulaştığını belirtti.

'YOLCU TRAFİĞİNDE YÜZDE 7,7 ARTIŞ OLDU'

Bakan Uraloğlu, ocak-şubat döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 133 bin 559, dış hatlarda 115 bin 767 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 338 bin 175'e ulaştığını ifade etti. Söz konusu dönemde üst geçişler dahil hizmet verilen toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 4,1 arttığını söyleyen Bakan Uraloğlu, 'Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 15 milyon 264 bin 562, dış hat yolcu trafiğinin 17 milyon 593 bin 28 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 32 milyon 877 bin 752 yolcuya hizmet verildi. 2026 yılı Şubat sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında, direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 7,7 artış oldu' dedi.

Uraloğlu ayrıca, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; iç hatlarda 138 bin 209 ton, dış hatlarda 625 bin 264 ton olmak üzere toplamda 763 bin 473 tona ulaştığını bildirdi.

'İSTANBUL HAVALİMANI, 12 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ'

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda ise şubat ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 8 bin 409, dış hatlarda 31 bin 52 olmak üzere toplamda 39 bin 461'e ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 167 bin 984, dış hatlarda 4 milyon 692 bin 989 olmak üzere toplamda 5 milyon 860 bin 973 yolcuya hizmet verildiğini de kaydetti. Ocak-şubat döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 17 bin 674, dış hatlarda 66 bin 877 olmak üzere toplamda 84 bin 551 uçak trafiği gerçekleştiğini vurgulayan Uraloğlu, 'İç hatlarda 2 milyon 497 bin 817, dış hatlarda 10 milyon 273 bin 964 olmak üzere toplamda 12 milyon 771 bin 781 yolcu trafiği gerçekleşti' açıklamasında bulundu.

'SABİHA GÖKÇEN'DE 7 MİLYONLUK YOLCU TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ'

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçak ve yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, 'Şubat ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 8 bin 606, dış hatlarda 12 bin 514 olmak üzere toplamda 21 bin 120 olarak gerçekleşti, yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 551 bin 469, dış hatlarda 2 milyon 174 bin 752 olmak üzere toplamda 3 milyon 726 bin 221 oldu' dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 aylık süreçte iç hatlarda 18 bin 85, dış hatlarda 26 bin 723 olmak üzere toplamda 44 bin 808 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 3 milyon 303 bin 801, dış hatlarda 4 milyon 612 bin 394 olmak üzere toplamda 7 milyon 916 bin 195 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı. Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin şubat ayında 1936, 2 aylık dönemde ise 3 bin 798 olarak gerçekleştiğini de belirtti.

'2 AYDA 4 MİLYON YOLCU AĞIRLANDI'

Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 2 ayda iç hatlarda 2 milyon 639 bin 736, dış hatlarda 1 milyon 502 bin 841 olmak üzere toplamda 4 milyon 142 bin 577'ye ulaştığını ifade etti. İç hatlarda 19 bin 720, dış hatlarda 11 bin 72 olmak üzere toplamda 30 bin 792 uçak trafiği gerçekleştiğini belirten Bakan Uraloğlu, '2 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 1 milyon 757 bin 849, Antalya Havalimanı'nda 1 milyon 949 bin 90, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 170 bin 374 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplamda 203 bin 551 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 61 bin 713 yolcu trafiği gerçekleşti' dedi. (DHA)