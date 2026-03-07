Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yaptığı yazılı açıklamada kadın kamu çalışanlarının çalışma hayatındaki sorunlarına dikkat çekti. Aydın, kadınların hem aile sorumluluklarını hem de mesleki hayatlarını dengede tutabilmeleri için yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirtti.

214 bini aşkın kadın üye ile Türkiye’de kadınların en geniş örgütlü gücünü temsil ettiklerini ifade eden Aydın, yürüttükleri çalışmaların sahada karşılık bulduğunu dile getirdi. 2025 yılı itibarıyla kadınların sendikalaşma oranının yüzde 71,27’ye yükseldiğini kaydeden Aydın, bunun örgütlü mücadelenin önemli bir sonucu olduğunu söyledi.

DEMOGRAFİK DEĞİŞİM UYARISI

Türkiye’nin uzun süredir önemli bir demografik değişim sürecinden geçtiğini belirten Aydın, nüfusun yaşlandığını ve doğurganlık oranlarının düştüğünü ifade etti. Bu durumun çalışma hayatının yapısıyla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çeken Aydın, özellikle kadın kamu çalışanlarının annelik sorumlulukları ile iş hayatı arasında sıkıştığını dile getirdi.

Eğitim alanında görev yapan kadın kamu çalışanlarıyla yapılan saha araştırmasının da bu tabloyu ortaya koyduğunu belirten Aydın, araştırmada doğum izinlerinin artırılması ile yarı zamanlı ve esnek çalışma modellerinin geliştirilmesi yönünde güçlü talepler bulunduğunu söyledi.

HAFTADA 4 GÜN ÇALIŞMA ÖNERİSİ

Araştırmaya katılanların yüzde 92’sinin yarı zamanlı çalışmanın kapsamının genişletilmesini istediğini belirten Aydın, yüzde 96’sının ise bu süreçte özlük ve sosyal haklarının korunmasını talep ettiğini aktardı.

Kadın çalışanların esnek çalışma modellerini desteklediğini ancak gelir kaybı yaşamadan ve kariyer haklarından geri kalmadan bu düzenlemelerin hayata geçirilmesini istediğini vurgulayan Aydın, dünyada pek çok ülkede uygulanan haftada 4 gün çalışma modelinin Türkiye’de de özellikle kadın kamu çalışanları için uygulanabileceğini söyledi. Bu kapsamda haftalık çalışma süresinin 32 saate düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

ANALIK HAKLARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Kadın çalışanların verimliliğinin güçlü analık haklarıyla desteklenmesi gerektiğini belirten Aydın, doğum izninin doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası ise 52 hafta olacak şekilde toplam 60 haftaya çıkarılması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca süt izninin iki yıla uzatılması, babalık izinlerinin artırılması ve tüm kamu kurumlarında kreş hizmetinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Bunun yanı sıra çocuk sayısına göre ek prim günleri verilmesi, emeklilikte yıpranma payı uygulanması, yıllık izin sürelerinin artırılması ve kamu görevlileri için gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesi gibi düzenlemelerin de hayata geçirilmesini önerdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan doğum ve babalık izin sürelerinin artırılmasına yönelik kanun teklifini olumlu bulduklarını ifade eden Aydın, doğurganlık oranlarını artırmayı hedefleyen düzenlemelerin sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Aydın, kadınların daha iyi çalışma koşullarına kavuşması ve saygın bir çalışma ortamında üretmeye devam etmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.