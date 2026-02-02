İzmir'in Konak ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonlarda, 465 ecstasy ve 449 bin 572 sentetik hap ile 1 kilo 660 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği, Narko Alan, Gültepe Polis Merkezi ve Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik ortak çalışma yaptı. Bu kapsamda, ekipler tarafından önceki gün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İlçe genelinde tespit edilen 10 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 449 bin 572 sentetik hap, 1 kilo 660 gram kokain, 465 ecstasy hap, 6 bin 500 plastik ilaç kutusu, ruhsatsız 2 tüfek, 4 şarjör, 25 dolu kartuş, 3 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 495 bin 800 lira ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.