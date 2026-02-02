Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Çanakkale’de basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda erken seçim ve ittifak tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’deki ekonomik ve sosyal tablonun erken seçimi zorunlu hale getirdiğini ifade eden Kılıç, asgari ücretin daha çalışanın cebine girmeden açlık sınırının altında kaldığını belirtti.

Erken seçim ihtimalinde ittifak seçeneklerine de değinen Kılıç, YRP’nin AK Parti ve CHP ile aynı siyasi zeminde yer almayacağını vurguladı. AK Parti’yi mevcut sorunların kaynağı olarak gördüklerini, CHP’nin ise çözüm üretmekte yetersiz kaldığını dile getiren Kılıç, seçmenin bu iki bloğa mahkûm olmadığını savundu.

Kılıç, “üçüncü yol” hedefi doğrultusunda DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi başta olmak üzere bazı partilerle seçim birlikteliği kurulabileceğini, ortak kaygı ve gelecek perspektifinin bu birlikteliği ittifaka dönüştürebileceğini söyledi.

Partisinin seçim barajının üzerinde olduğunu belirten Kılıç, öncelikli hedeflerinin Meclis’te güçlü bir grup oluşturmak olduğunu kaydederek, bu zeminin Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur ihtimalini doğurabilecek bir alternatif yaratabileceğini ifade etti.