Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan, erken seçim ihtimaline ilişkin değerlendirmesinde, anayasa değişikliğinin yapılamaması durumunda Cumhurbaşkanı’nın yeniden aday olabilmesi için erken seçimin zorunlu hale geleceğini ifade etti.

Erbakan, seçimin normal takvimden birkaç ay önce yapılabileceğini belirterek, bu nedenle 2027 yılının fiilen bir seçim yılı olmasının yüksek ihtimal olduğunu söyledi. 2026 yılını ise seçim sürecine girilen son yıl olarak nitelendirdi.