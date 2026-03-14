Sonsöz Gazetesi Sümer Taşkıran'ın haberi...

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Çömez, Ortadoğu’da yaşanan çatışmalar sırasında imha edilen bazı füze parçalarının Türkiye’ye düştüğünü hatırlatarak, hükümete hava savunma sistemi üzerinden eleştiriler yöneltti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce Türkiye’nin “çelik kubbe” hava savunma sistemine sahip olduğunu söylediğini hatırlatan Çömez, şu ifadeleri kullandı:

“‘İsrail’in demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz var’ diyordunuz. Peki nerede bu çelik kubbe? Neden bu füzeleri bizim hava savunma sistemlerimiz değil de NATO’nun hava savunma sistemleri tespit etti?”

Çömez, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a da çağrıda bulunarak, kamuoyunun olayla ilgili net biçimde bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

S-400 KARARI VE F-35 TARTIŞMASI

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşanan uluslararası krizleri de hatırlatan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, bu kararın Türkiye’yi F-35 programından çıkardığını belirtti.

Hükümetin “ABD bize Patriot vermediği için S-400 aldık” savunmasını eleştiren Çömez, şunları kaydetti: “Amerika ‘S-400 alırsanız sizi F-35 programından çıkarırız’ dedi ve dediğini yaptı. Türkiye için büyük bir fırsat olan projeden çıkarıldık. F-35’lerin bine yakın parçası Türkiye’de üretilecekti. Ayrıca peşin ödediğimiz 1,5 milyar dolar karşılığında 6 uçak alacaktık.”

Çömez, Türkiye’nin projeden çıkarılmasıyla savunma sanayii açısından ciddi kayıplar yaşandığını savundu.

“NATO GENİŞLEMESİNDE PAZARLIK YAPMADINIZ"

İYİ Partili Çömez, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik süreçlerinde Türkiye’nin elinde önemli bir diplomatik koz bulunduğunu ancak bunun kullanılmadığını ileri sürdü.

“Eğer F-35’leri, paramızı ve KAAN uçakları için motorları vermezseniz Finlandiya ve İsveç’in üyeliğine onay vermem diyebilirdiniz” diyen Çömez, hükümetin bu süreçte pazarlık gücünü kullanmadığını iddia etti.

SINIR GÜVENLİĞİ VE SIĞINMACI UYARISI

Çömez, konuşmasında Türkiye’nin doğu sınırlarının güvenliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. İran’da yaklaşık 5 milyon Afgan bulunduğunu belirten Çömez, olası bir kriz durumunda bu kişilerin Türkiye sınırına yönelme riskine dikkat çekti.

Sınırdaki mayınların kaldırılması kararını da eleştiren Çömez, Türkiye’nin bu konuda yeterli tedbir almadığını savundu.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ENERJİ RİSKİ

Ortadoğu’daki gerilimin enerji piyasalarına etkisine de değinen Çömez, Hürmüz Boğazı’nın kapanması ihtimalinin Türkiye açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Türkiye’nin petrol ve doğalgaz rezervlerinin ne kadar süre yeteceğinin açıklanması gerektiğini belirten Çömez, bu konuda Meclis’te araştırma komisyonu kurulması önerisinin iktidar tarafından reddedildiğini ifade etti.

GÜBRE ZAMLARI VE KOOPERATİF ELEŞTİRİSİ

Tarım sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, son haftalarda gübre fiyatlarında yaşanan artışları eleştirdi.

Tarım Kredi ve Pancar kooperatiflerinin depolarındaki gübrelerin eski fiyatlarla alındığını belirten Çömez, buna rağmen çiftçilere yüksek fiyatlarla satıldığını iddia etti.

“Çiftçinin ortağı olan bu kooperatifler stokçuluk yapıyor. Çiftçiye karneyle gübre veriliyor. Bu fırsatçı anlayışa son verin” diye çağrıda bulundu.