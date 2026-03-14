Fenerbahçe, Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin ligdeki namağlup serisi sona erdi.

Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetti. Yardımcılıklarını ise Bersan Durmaz ve Hüseyin Aylak yaptı. Ev sahibi ekip, 15’inci dakikada Bartuğ Elmaz ve 45+1’inci dakikada Serginho’nun golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe’nin namağlup serisi sona erdi

Bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini yaşayan Fenerbahçe, 26 maç sonunda 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 57 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın RAMS Başakşehir FK karşısında galip gelmesi halinde zirvenin 7 puan gerisine düşecek.

Fenerbahçe, ligdeki son yenilgisini ise geçen sezon 35’inci haftada Hatayspor deplasmanında yaşamıştı.

Son 4 haftada 7 puan kaybı

Sarı-lacivertli ekip ligde oynadığı son 4 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, toplam 7 puan kaybetti. Geçtiğimiz hafta Samsunspor’u mağlup eden sarı-lacivertliler, Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kalmıştı.

17 maç sonra gol atamadı

Fatih Karagümrük karşısında gol bulamayan Fenerbahçe, ligde 17 hafta sonra gol atamadığı bir maç oynadı. Sarı-lacivertliler son olarak 8’inci haftada deplasmanda oynadığı Samsunspor karşılaşmasından 0-0 beraberlikle ayrılmıştı.

Yönetim Tedesco ile görüşecek

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe yönetimi stadyumda acil bir toplantı gerçekleştirdi. Yönetimin, teknik direktör Domenico Tedesco ve futbol direktörü Devin Özek ile kulüp binasında bir değerlendirme toplantısı yapacağı öğrenildi.