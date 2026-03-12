İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından Ankara’da düzenlenen iftar programında gazetecilerle bir araya geldi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; programda hem gündemdeki gelişmeleri değerlendiren hem de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, İYİ Parti’nin Türk siyasetinde yeni bir merkez oluşturma iddiasında olduğunu vurguladı.

Partisinin oy oranına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, mevcut siyasi sistemde tek başına yüksek oy oranının önemine dikkat çekerek, “Bugün konuşulan yüzde 8 ya da yüzde 9’luk oy oranları ne bizim ne de Türkiye’nin sorunlarını çözmeye yeter. Bu sistemde ya cumhurbaşkanlığını kazanacak güce ulaşmak ya da Meclis’te güçlü bir çoğunluk oluşturmak gerekir” dedi.

İYİ Parti’nin farklı siyasi çevrelerin bir araya gelebileceği bir yapı haline geldiğini savunan Dervişoğlu, “İYİ Parti artık altında toplanılabilecek bir şemsiye parti haline gelmiştir. Bizimle birlikte hareket etmek isteyen siyasi oluşumların taleplerini görüyoruz. Ancak bu konuları zamanı geldiğinde değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

İttifak sorusuna net yanıt veren Dervişoğlu, yaklaşan seçim sürecinde milliyetçi partiler arasında bir ittifak kurulabileceği yönündeki iddialara da değindi. 2023 genel seçimlerinden bu yana herhangi bir partiyle resmi ittifak görüşmesi yapılmadığını belirten Dervişoğlu, “Bugüne kadar herhangi bir siyasi partiyle ittifak görüşmesi gerçekleştirmedik. Böyle bir karar alınacaksa bu tek başına benim vereceğim bir karar değil, partimizin yetkili kurullarında değerlendirilerek alınacaktır” diye konuştu.

Siyasetin matematiksel bir denklem gibi görülmemesi gerektiğini dile getiren Dervişoğlu, siyasi ittifakların sadece aritmetik hesaplarla kurulamayacağını ifade ederek, “Siyaset iki artı iki eşittir dört mantığıyla işlemez. Bazen birleşmeler beklenen sonucu doğurmaz, bazen de farklı sonuçlar ortaya çıkabilir” değerlendirmesinde bulundu.

“ADALET DUYGUSU ZEDELENMEMELİ”

Gündemdeki yargı tartışmalarına ilişkin soruları da yanıtlayan Dervişoğlu, bazı davaların canlı yayınlanması yönündeki tartışmalara temkinli yaklaşılması gerektiğini söyledi. Geçmişte Türkiye’de kamuoyuna açık şekilde yayımlanan yargılamaların toplum üzerinde farklı etkiler yarattığını hatırlatan Dervişoğlu, adalet sistemine duyulan güvenin korunmasının önemine dikkat çekti. “Adalet duygusu zedelendiğinde toplumda sağlam kalan hiçbir kurum kalmaz” diyen Dervişoğlu, yargı süreçlerinin siyasi tartışma alanına dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.

“TSK GÜÇLÜ BİR ORDUDUR"

Türkiye’nin güvenlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Dervişoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin NATO’nun en güçlü ordularından biri olduğunu söyledi. Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın askeri ve teknolojik açıdan güçlü bir savunma kapasitesi gerektirdiğini belirten Dervişoğlu, “Ülke güvenliği teminat altındadır. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri güçlü bir ordudur ve Türk milleti de basiretli bir millettir. Ancak savunma teknolojilerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

EKONOMİ VE TARIM POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

Konuşmasında ekonomi ve özellikle tarım sektörüne ilişkin sorunlara da değinen Dervişoğlu, artan maliyetlerin çiftçiyi zor durumda bıraktığını ifade etti. Gübre ve enerji maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Dervişoğlu, çiftçinin üretim yapabilmesi için destek politikalarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Tarım üretiminin maliyetinin nakliye ve akaryakıt fiyatlarından da etkilendiğini dile getiren Dervişoğlu, “Bir ürünün tarladan sofraya gelene kadar katlandığı maliyetleri hesapladığınızda, gıda fiyatlarının neden yükseldiğini daha iyi görürsünüz” dedi.

