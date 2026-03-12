Ankara’nın köklü lezzet duraklarından biri olan FİESTA Restoran, 1986 yılından bu yana misafirlerine sunduğu kaliteli hizmet ve eşsiz lezzetleriyle hafızalarda yer edinmeye devam ediyor. Yılların deneyimi ve birikimiyle bugünlere gelen FİESTA Restoran, yenilenen yüzü ve güçlü kadrosuyla yeniden kapılarını açarak Ankaralıları ağırlamaya başladı.

ANKARA’NIN KALBİNDE, KIZILAY’IN MERKEZİNDE

Ankara’nın kalbi sayılan Çankaya’da hizmet veren restoran, modern dokunuşlarla yenilenen mekânı ve profesyonel ekibiyle misafirlerine daha konforlu ve keyifli bir ortam sunmayı hedefliyor. Kuruluşundan bu yana müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan FİESTA Restoran, kaliteli malzeme, titiz mutfak anlayışı ve güler yüzlü hizmetiyle lezzet tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.

Yeni dönemde güçlü ve deneyimli kadrosuyla hizmet vermeye başlayan restoran, hem geleneksel tatları hem de modern mutfak anlayışını bir araya getirerek misafirlerine zengin bir menü sunuyor. Her damak zevkine hitap eden lezzetleriyle FİESTA Restoran, dost sohbetlerinin, aile buluşmalarının ve keyifli yemeklerin yeni adresi olmayı amaçlıyor.