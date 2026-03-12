Ankara sanayisinin önemli üretim merkezlerinden biri olan ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, sanayide dijital dönüşümü destekleyen projeleriyle dikkat çekiyor.

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek, organize sanayi bölgelerinin yalnızca üretim alanı değil, aynı zamanda teknoloji ve veri altyapısının da merkezi haline geldiğini belirtti.

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin köklü sanayi altyapısı ve güçlü üretim kapasitesiyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Tütek, yeni dönemde sanayicilerin rekabet gücünü artıracak projelere odaklandıklarını söyledi.

Başkan Serdar Tütek, bölgede yakın zamanda hayata geçirilen OSB Bulut Projesinin sanayicilerin dijital altyapısını güçlendireceğini belirterek şunları söyledi: “Sanayimizin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz OSB Bulut projesi ile firmalarımıza güvenli veri altyapısı ve güçlü dijital hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Bu proje ile sanayicilerimizin teknolojik altyapısını güçlendirerek üretimde verimliliği artırmayı amaçlıyoruz.”

Sanayide sürdürülebilirlik, teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmaların önemine dikkat çeken Tütek, ASO 1. OSB olarak sanayicilerin ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Tütek, güçlü altyapı yatırımları ve yenilikçi projelerle ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin Ankara ve Türkiye sanayisinin gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceğini ifade etti.