Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için bazı yol ve kavşaklarda geçici trafik düzenlemesi yapılacağını duyurdu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.00’den başlayarak 23 Mart Pazartesi saat 08.00’e kadar başkent genelinde belirlenen noktalarda trafik akışına yönelik yeni uygulama hayata geçirilecek.

Düzenleme kapsamında bazı kavşak ve dönüş noktaları bariyerlerle geçici olarak kapatılacak. Bu kapsamda; Beypazarı yolu üzerindeki 121. kilometrede bulunan Çayırhan Mahallesi Kontrolsüz Kavşağı, Eski İstanbul yolu üzerindeki 52. kilometredeki Ciğir Köyü çıkışı, 56. kilometredeki Dutözü Kavşağı, 58. kilometredeki İğdir Köyü dönüşü, 59. kilometredeki Çeştepe-İğdir arası dönüşü ile Özbek Çiftliği orta refüj dönüşü ve 65. kilometredeki Uğurlu Köyü Kavşağı trafiğe kapatılacak.

Ayrıca Konya yolu üzerindeki 82. kilometrede bulunan TSOF Kavşağı ile Samsun yolu üzerindeki Ortaköy Kavşağı ve Gökçeyurt Kavşağı da uygulama süresince bariyerlerle kapalı olacak.

Yetkililer, söz konusu noktalarda trafik akışının transit olarak sağlanacağını belirtirken, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.