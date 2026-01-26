Asal Araştırma’nın Ocak 2026’da 26 ilde yaptığı ankete göre kararsız seçmen oranı yüzde 33,4 ile tüm partileri geride bıraktı. Kararsız oylar dağıtıldığında CHP yüzde 34,8 ile birinci, AKP yüzde 32,1 ile ikinci oldu.

Asal Araştırma’nın Ocak 2026’da gerçekleştirdiği kamuoyu yoklaması, kararsız seçmenlerin siyasi tabloda belirleyici konumda olduğunu gösterdi. 26 ilde 2 bin kişiyle yapılan ankette, katılımcılara “Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre kararsız seçmenlerin oranı yüzde 33,4 ile ilk sırada yer aldı. Kararsızların ardından CHP yüzde 23,2 ile ikinci, AKP ise yüzde 21,4 ile üçüncü sırada bulundu.

Kararsız oyların dağıtılmasıyla birlikte tablo değişti. Buna göre CHP yüzde 34,8 oy oranıyla birinci sıraya yükselirken, AKP yüzde 32,1 ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti yüzde 8,4, MHP yüzde 7,0, İYİ Parti ise yüzde 4,9 oy oranına ulaştı.

Diğer partilerin oy oranları Zafer Partisi için yüzde 3,3, Yeniden Refah Partisi için yüzde 3, Anahtar Parti için yüzde 2,7, Türkiye İşçi Partisi için yüzde 1,2 ve diğer partiler için yüzde 2,6 olarak ölçüldü.