Bodrum’da turizm sektörü, yaklaşan Ramazan Bayramı, okulların ara tatili ve Paskalya Bayramı’nın aynı döneme denk gelmesiyle sezonu erken açmaya hazırlanıyor. Hava sıcaklığının 20–25 dereceye ulaştığı ilçede oteller ve sahil işletmeleri bayram tatili için hazırlıklarını tamamladı.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, bayram süresince ilçede 290’dan fazla otelin hizmet vereceğini belirterek rezervasyonlarda şimdiden önemli bir doluluğa ulaşıldığını söyledi.

Dengiz, “Sezona erken gireceğimiz gibi rezervasyon almaya da devam ediyoruz. Şimdiden yüzde 50’nin üzerinde bir rezervasyon oranına ulaşıldı. Eğlence mekanlarında konserler ve canlı müzik programları olacak. Ayrıca kış aylarında haftada iki gün İngiltere ve İrlanda’dan direkt uçuşlar vardı. Paskalya tatilini değerlendirmek isteyen İngiliz ve İrlandalı turistlerin de Bodrum’a gelmesini bekliyoruz. Bunun yanı sıra Bodrum’da yazlık sahibi olanlar da bayram tatilini burada geçirecek” dedi.

Otel fiyatları 1000 liradan başlıyor

BODER Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise Bodrum’da bayram döneminde her bütçeye uygun tatil seçeneği bulunduğunu söyledi.

Şahin, “Bodrum iç pazarda yıllardır en çok tercih edilen destinasyonlardan biri. Fiyatlar verilen hizmete göre kişi başı günlük 1000 liradan başlayıp 6 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bayramda yazlık sahiplerinin de ilçeye gelmesini bekliyoruz. 1-30 Nisan tarihleri arasında otellerin büyük kısmı açılmış olacak” diye konuştu.

Yeni işletmeler sezona hazırlanıyor

Turizmci Zeynel Kılıç da Bodrum’da birçok işletmenin bayram döneminde açık olacağını belirterek yeni açılacak tesislerin de sezona hazırlandığını ifade etti. Kılıç, “Hava durumu oldukça iyi. Türkiye’nin birçok yerinde kış yaşanırken Bodrum’da yaz havası hakim. Bayram sonrası Paskalya tatiliyle birlikte yabancı turist girişleri başlayacak. Bu yıl yabancı turist sayısında yüzde 8 artış bekliyoruz” dedi.

Hava 25 dereceye kadar çıkıyor

Turizmci Eray Yaşyerli ise bayram tatilinde Bodrum’da hareketliliğin artacağını belirterek, “Okulların ara tatiliyle birlikte yaklaşık bir haftalık tatil olacak. Hava sıcaklığı 25 dereceye kadar çıkıyor ve bazı tatilciler denize bile giriyor. Bayram tatili bizim için sezon öncesi önemli bir başlangıç olacak” ifadelerini kullandı.