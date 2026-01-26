Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, yarıyıl tatilinde çocuklara keyifli anlar yaşatıyor. 200 metrekarelik alanda kurulu gerçek buz pisti, tatil süresince çocukları hem sporla hem de eğlenceyle buluştururken, güvenli kullanım imkânı da sunuyor.

Randevu Sistemiyle Düzenli Kullanım

Sömestir etkinlikleri kapsamında yalnızca çocuklara hizmet veren tesis, randevu sistemiyle çalışıyor. Bu uygulama sayesinde pist, kontrollü ve düzenli şekilde kullanılıyor. Haftanın 6 günü açık olan buz pisti, pazartesi günleri bakım çalışmaları nedeniyle kapalı tutuluyor.

Günde 8 Seans Düzenleniyor

Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, 09.30 ile 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Gün boyunca 8 ayrı seans düzenlenirken, her seansta en fazla 20 çocuk piste kabul ediliyor. Seans süresi ise 30 dakika olarak uygulanıyor.

Diğer Dönemlerde Herkese Açık

Sömestir tatili ve özel günlerde sadece çocuklara yönelik hizmet veren tesis, yılın diğer dönemlerinde ise hafta içi her gün 5 yaş ve üzeri tüm vatandaşların kullanımına açık olarak hizmet vermeye devam ediyor.