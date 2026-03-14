İran ordusu, savaşın başlangıcından bu yana ABD ve İsrail’e ait yüzlerce askeri hedefe saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, operasyonlarda 700’den fazla insansız hava aracı (İHA) ve yüzlerce füze kullanıldığı bildirildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından yürütülen operasyonlara ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, savaşın başladığı 28 Şubat’tan bu yana gerçekleştirilen askeri faaliyetlerin bilançosu paylaşıldı.

Açıklamada, “Savaşın başından bu yana 60 stratejik hedefe ve ABD ile İsrail’e ait 500 askeri noktaya saldırı düzenlendi. Bu operasyonlarda 700’den fazla insansız hava aracı ve yüzlerce füze kullanıldı” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, operasyonlarda kullanılan İHA’ların tipi, füzelerin sayısı ve teknik özelliklerine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı. İranlı yetkililer, operasyonların askeri planlamalar doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti.